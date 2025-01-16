تفاصيل مقتل مواطن سعودي طعناً في الأردن

وكالات

لقى مواطن سعودي، يوم الثلاثاء الماضي، مصرعه في محافظة الكرك الأردنية بعد تعرضه للطعن بآلة حادة من قبل شخص لاذ بالفرار بعد ارتكاب الجريمة.

وشكلت الأجهزة الأمنية الأردنية فريق تحقيق من البحث الجنائي ومديرية شرطة الكرك، وتمكنت من تحديد هوية الجاني ومكانه، قبل أن يتم القبض عليه مساء يوم الأربعاء.

المواطن السعودي يدعى زين الشمري، ويبلغ من العمر 48 عامًا ومن محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية في السعودية، كان قد زار الأردن مؤخرًا.

وتابعت السفارة السعودية في عمان تطورات القضية وتواصلت مع عائلة القتيل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، العقيد عامر السرطاوي، في تصريح لـ"العربية. نت"، أن الجاني فرّ بعد تنفيذ الجريمة، لكن فريق التحقيق تمكن من تحديد هويته بسرعة.

وأضاف أنه تم ضبط الأداة الحادة التي استخدمها الجاني في ارتكاب جريمته، الذي اعترف في التحقيقات بارتكاب الطعن بسبب خلافات سابقة وقضية كانت بينه وبين المغدور وآخرين.

وتم إحالة الجاني إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى.