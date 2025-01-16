بلينكن يشيد بدور مصر في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بغزة

وكالات

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من السيد "أنتوني بلينكن"، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تناول الاتصال اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي خلال الاتصال بالدور المحوري الذي اضطلع به رئيس الجمهورية للتوصل إلى الاتفاق، وأعرب عن تقدير بلاده للجهود الحثيثة التي بذلتها مصر لدعم جهود الوساطة، بما أسهم في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

من جانبه، شدد عبد العاطي على الأهمية البالغة للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، وأكد على ضرورة احترام كافة الأطراف لبنود الاتفاق والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها.

وأشار عبد العاطي إلى أهمية تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، وتضافر الجهود الدولية لإعادة إعمار القطاع وتأهيل بنيته التحتية ونظم الرعاية الصحية.

وأعرب عبد العاطي عن تقديره للتعاون مع "أنتوني بلينكن" خلال فترة عمله، متمنيًا له التوفيق مع قرب انتهاء فترة ولاية الإدارة الأمريكية.