إعلام عبري: الكابينت سيجتمع بعد عودة رئيسي الشاباك والموساد من قطر
07:11 م الخميس 16 يناير 2025
وكالات
قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) سيعقد اجتماعا لإقرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد عودة رئيسي الشاباك والموساد من قطر.
كانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن أرييه درعي رئيس حزب شاس -أحد مكونات الحكومة الائتلافية في إسرائيل- قوله إنه تلقى رسالة مفادها أنه "تم التغلب على جميع العقبات"، وأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "يمضي قدما".
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