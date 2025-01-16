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رئيس حزب شاس: تم التغلب على العقبات باتفاق غزة

07:01 م الخميس 16 يناير 2025

أرييه درعي

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وكالات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن أرييه درعي رئيس حزب شاس -أحد مكونات الحكومة الائتلافية في إسرائيل- قوله إنه تلقى رسالة مفادها أنه "تم التغلب على جميع العقبات"، وأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "يمضي قدما".

كانت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلت عن مستشار سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله، إن نتنياهو لا يستطيع التراجع عن الصفقة الخاصة بغزة، بسبب الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأضاف المصدر أن اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) للموافقة على الاتفاق المحتمل بشأن غزة قد يُعقد يوم الجمعة المقبل.

كان مسؤول أمريكي قال إن خلافا نشب اليوم الخميس حول تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أن مبعوثين أمريكيين يعملان على حله.

وذكر المسؤول أن الخلاف نشب حول هويات عدد من السجناء الذين تطالب حركة حماس بالإفراج عنهم، وقال إن من المتوقع حل هذه النقطة في القريب العاجل.

أرييه درعي حزب شاس إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة نتنياهو
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