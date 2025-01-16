إيران: اتفاق وقف النار في غزة حصيلة مقاومة الشعب الفلسطيني وصموده

وكالات

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان اليوم الخميس أن الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة جاء كنتيجة لمقاومة الشعب الفلسطيني العظيم وغزة و شجاعتهم وصمودهم أمام أحد أكبر عمليات الإبادة الجماعية وترحيل السكان طوال التاريخ.

وأضافت الخارجية أن ذلك تحقق أيضا نتيجة التضامن والتكاتف بين قاطبة أهالي غزة مع المقاومة والصمود بوجه الترحيل القسري للفلسطينيين وهنأت شعب فلسطين المقاوم والمقاومة الفلسطينية وكل حماة وأصدقاء المقاومة في المنطقة العالم بالنصر التاريخي للشعب الفلسطيني، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) في موقعها الإلكتروني.

وأوضحت وزارة الخارجية أن ما حفز وشجع "الكيان الصهيوني" طيلة الأشهر الـ 15 هذه لتنفيذ الابادة الجماعية ضد الفلسطينيين هو الدعم التسليحي والعسكري والمالي والسياسي الشامل و المباشر للولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وعدد آخر من الدول الغربية التي ضمنت افلات رؤساء "هذا الكيان" من العقاب وحالت دون ي اجراء مؤثر بما في ذلك لدى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة ومعاقبة المجرمين.

وأكدت أنه مما لا شك فيه فإن هذه الدول بوصفها شركاء "جرائم الكيان الصهيوني"، يجب ان تتحمل المسؤولية.

ودعت الأسرة الدولية إلى الاهتمام بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي والحقوق الانسانية وحقوق الانسان في الضفة الغربية والتجاوزات المستمرة "للكيان" المحتل ضد المسجد الاقصى، والتمهيد لاعتقال قادة الكيان الصهيوني المجرمين وتقديمهم للمحاكمة ومعاقبتهم.