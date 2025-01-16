فايننشال تايمز: نتنياهو لا يقدر على التراجع عن الصفقة

وكالات

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مستشار سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله، إن نتنياهو لا يستطيع التراجع عن الصفقة الخاصة بغزة، بسبب الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأضاف المصدر أن اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) للموافقة على الاتفاق المحتمل بشأن غزة قد يُعقد يوم الجمعة المقبل.

كان مسؤول أمريكي قال إن خلافا نشب اليوم الخميس حول تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أن مبعوثين أمريكيين يعملان على حله.

وذكر المسؤول أن الخلاف نشب حول هويات عدد من السجناء الذين تطالب حركة حماس بالإفراج عنهم، وقال إن من المتوقع حل هذه النقطة في القريب العاجل.

وقالت هيئة البث العبرية، اليوم الخميس، إن الخلاف بشأن هوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في طريقه إلى الحل.

ونقلت القناة 14 العبرية عن مصدر إسرائيلي، قوله إن السبب الرئيسي لتأخير اجتماع الكابينت هو خوف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من انسحاب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من الحكومة.