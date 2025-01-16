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مسؤول أمريكي: نتوقع حل نقاط الخلاف بخصوص اتفاق غزة قريبا

06:28 م الخميس 16 يناير 2025

اتفاق وقف إطلاق النار

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وكالات

قال مسؤول أمريكي إن خلافا نشب اليوم الخميس حول تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أن مبعوثين أمريكيين يعملان على حله.

وذكر المسؤول أن الخلاف نشب حول هويات عدد من السجناء الذين تطالب حركة حماس بالإفراج عنهم، وقال إن من المتوقع حل هذه النقطة في القريب العاجل.

كانت هيئة البث العبرية، قالت اليوم الخميس، إن الخلاف بشأن هوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في طريقه إلى الحل.

ونقلت القناة 14 العبرية عن مصدر إسرائيلي، قوله إن السبب الرئيسي لتأخير اجتماع الكابينت هو خوف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من انسحاب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من الحكومة.

وأوضح المصدر الإسرائيلي، أن نتنياهو يرغب في الحصول على التزام صريح من سموتريتش بعدم الانسحاب من الحكومة.

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