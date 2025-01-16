فيديو: أثرياء لوس أنجلوس يستعينون بإطفاء خاص لتأمين ممتلكاتهم من الحرائق

وكالات

تواجه مدينة لوس أنجلوس الأمريكية موجة من الانتقادات، عقب استعانة عدد من الأثرياء والشخصيات العامة بفرق إطفاء خاصة لحماية ممتلكاتهم من الحرائق التي اجتاحت المنطقة منذ أكثر من أسبوع.

وأثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً حول قضايا العدالة الاجتماعية، حيث اعتبرها منتقدون دليلاً على فشل الحكومة في التعامل مع الكوارث الطبيعية بشكل فعال.

من بين هؤلاء الذين استعانوا بفرق إطفاء خاصة، مدير أعمال النجمة مايلي سايرس، آدم ليبر، والملياردير ريك كاروسو، إضافة إلى كيث واسميرمان، مؤسس شركة "جلت فنتشر بارتنرز"، حيث دفع هؤلاء مبالغ كبيرة لاستئجار فرق إطفاء خاصة لحماية منازلهم، بينما كانت الحرائق تلتهم آلاف الهكتارات من الأراضي.

وأثارت هذه الممارسات استياءً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المواطنين عن غضبهم من هذا التصرف، مشيرين إلى أن الاعتماد على هذه الفرق يعكس تقاعس الحكومة عن توفير خدمات إطفاء فعالة للمواطنين، رغم الضرائب التي يدفعها الجميع.

تتراوح تكاليف استئجار فرق الإطفاء الخاصة بين 3 آلاف و10 آلاف دولار يومياً، بحسب حجم الفريق والمعدات المستخدمة.

وعلى الرغم من هذه الجهود، لم تتمكن الفرق من السيطرة على الحرائق بشكل كامل، إذ تم احتواء 14% فقط من حريق "باليسيدز" و33% من حريق "إيتون".

وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن السلطات المحلية، أسفرت حرائق "إيتون" و"باليسيدز" عن مقتل 24 شخصاً على الأقل، فيما لا يزال 23 آخرون في عداد المفقودين.

وأسفرت الحرائق عن إلحاق أضرار كبيرة، حيث دُمرت أكثر من 12 ألف منشأة، وأجبرت نحو 150 ألف شخص على إخلاء منازلهم. وقدرت الخسائر الاقتصادية الناتجة عن هذه الحرائق بنحو 250 إلى 275 مليار دولار.

وتستمر الحرائق في الانتشار منذ السابع من يناير الجاري، وتسببت الرياح العاتية في تفاقم الوضع، مما يثير القلق بشأن قدرة الحكومة على توفير استجابة كافية وفعالة في مواجهة هذه الكوارث الطبيعية.