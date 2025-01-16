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"قومي يا هالة الحرب خلصت".. أب فلسطيني يودع ابنته بعد اتفاق وقف إطلاق النار (فيديو)

06:05 م الخميس 16 يناير 2025

أب فلسطيني يودع ابنته بعد اتفاق وقف إطلاق النار

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(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لأب فلسطيني بقطاع غزة أثناء توديعه لابنته بعد استشهادها في قصف لجيش الاحتلال.

وفي الفيديو، قال الأب لابنته "قومي يا هالة الحرب خلصت"، وذلك بعد استشهادها إثر الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الأب لابنته "قومي يا هالة نروح للجنوب.. قومي يا هالة نسافر برا البلد".

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، هجمات واسعة على مختلف أنحاء قطاع غزة، بعد الإعلان رسميا عن وقف إطلاق النار أدى لاستشهاد أكثر من 89 فلسطينيًا وإصابة العشرات.

قطاع غزة اتفاق وقف إطلاق النار أب فلسطيني يودع ابنته جيش الاحتلال الإسرائيلي
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