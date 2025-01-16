قلق بين المغاربة بعد العثور على رؤوس حمير وبغال في مكب نفايات بالمحمدية

قلق بين المغاربة بعد العثور على رؤوس حمير وبغال في

(وكالات)

تفاجأ سكان مدينة المحمدية بالمغرب، بالعثور على رؤوس حمير وبغال في مكب نفايات عشوائي، مما أثار حالة من الغضب والخوف بين السكان، واستدعوا عناصر الدرك للتدخل.

ولاحظ أحد عمال النظافة، أثناء قيامه بعمله الروتيني في الصباح، تجمع عدد من الكلاب الضالة حول إحدى حاويات النفايات، ما أثار شكوكه، وعند تفقده للحاوية، اكتشف رؤوس حمير وبغال ملقاة داخلها.

وقام العامل بإخطار السلطات التي حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقًا في الحادثة، والتي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حول كيفية وصول هذه الأجزاء الحيوانية إلى الحاوية التي شككوا في إمكانية استخدام لحومها في تحضير وجبات جاهزة للمواطنين، مثل "النقانق واللحم المفروم"، التي تُباع بأسعار منخفضة في بعض الأحياء الشعبية.

وذكرت سلطات الدرك في المحمدية، أنه تم فتح تحقيق للكشف عن الجناة، إضافة للقيام بأبحاث ميدانية لتحديد هوية المتورطين.