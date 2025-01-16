إسرائيل استهدفتها.. أبو عبيدة: مقتل أسيرة اسمها ضمن المرحلة الأولى للصفقة

وكالات

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، إنه بعد الإعلان عن التوصل للاتفاق قام العدو باستهداف مكان توجد فيه أسيرة من المرحلة الأولى للصفقة المرتقبة.

وأضاف أبو عبيدة في تغريدة له على "إكس"، اليوم الخميس، كل عدوان وقصف في هذه المرحلة من قبل العدو يمكن أن يحول حرية أسير إلى مأساة.

وأعلنت كلا من قطر ومصر وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس.

وقال وزير الخارجية القطري خلال المؤتمر الصحفي: " يسر كلا من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة".

وأضاف رئيس الوزراء وزير خارجية قطر: "أشكر شركائنا في مصر والولايات المتحدة على جهودهم التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام".