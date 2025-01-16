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يورونيوز: الاتحاد الأوروبي يجهّز لرفع واسع النطاق للعقوبات على سوريا

04:47 م الخميس 16 يناير 2025

الاتحاد الأوروبى

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وكالات

قالت قناة "يورو نيوز" نقلا عن وثيقة داخلية غير رسمية، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يضع الأسس لرفع واسع النطاق للعقوبات المفروضة على سوريا.

وذكرت الوثيقة غير الرسمية، أن العقوبات التي تعتزم أوروبا رفعها عن سوريا تشمل النقل وتصدير النفط والغاز.

ونقلت وكالة رويترز عن وثيقة أن ست دول أوروبية دعت إلى تعليق مؤقت للعقوبات المفروضة على سوريا، خاصة في مجالات النقل والطاقة والبنوك.

وأضافت رويترز، الاثنين الماضي، أن الدول الست التي تضم ألمانيا، فرنسا، هولندا، إسبانيا، فنلندا والدنمارك، أكدت في الوثيقة ضرورة تعديل نظام العقوبات المفروضة على سوريا.

وأشارت الدول الأوروبية إلى أن رفع بعض العقوبات يجب أن يرتبط بتلبية معايير حقوق الإنسان وحماية الأقليات، كشرط للمضي قدماً في رفع المزيد من العقوبات.

وشددت الوثيقة على أهمية تسهيل الرحلات الجوية المدنية بين سوريا والدول الأوروبية، وإزالة الحظر على تصدير تكنولوجيا النفط والغاز إلى سوريا، بالإضافة إلى إعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.

وتابعت الوثيقة أنه يجب الإبقاء على العقوبات المفروضة على أعضاء نظام الأسد وداعميه، كما أن مسألة رفع العقوبات عن "هيئة تحرير الشام" ستتم مناقشتها في الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

الاتحاد الأوروبي سوريا العقوبات المفروضة
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