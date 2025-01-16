إعلام عبري: تقديرات إسرائيلية بأن كافة الخلافات بشأن الاتفاق على وشك الحل

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الخميس، إن الخلاف بشأن هوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في طريقه إلى الحل.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن كافة الخلافات بشأن الاتفاق على وشك الحل.

ونقلت القناة 14 العبرية عن مصدر إسرائيلي، قوله إن السبب الرئيسي لتأخير اجتماع الكابينت هو خوف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من انسحاب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من الحكومة.

وأوضح المصدر الإسرائيلي، أن نتنياهو يرغب في الحصول على التزام صريح من سموتريتش بعدم الانسحاب من الحكومة.

وقال حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف الذي يترأسه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، إنه على الرغم من تطلعه إلى استعادة جميع الأسرى فإنه يعارض الصفقة مع حماس بشكل كامل.

‌‏وأبدى الحزب الإسرائيلي اليميني المتطرف، استعداده للبقاء في الحكومة حال تعهد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالعودة للقتال في غزة.