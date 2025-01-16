"لا مبرر".. الشرع يُعلق على التقدم الإسرائيلي بالمنطقة العازلة

(وكالات)

قال قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، اليوم الخميس، إن التقدم الإسرائيلي في المنطقة العازلة بذرائع وجود ميليشيات إيرانية لم يعد له أي مبرر، خاصة بعد تحرير دمشق وتغير الظروف الميدانية.

وأوضح الشرع في تصريحات له، أن سوريا ملتزمة باحترام اتفاقية 1974، معربًا عن استعداد بلاده لاستقبال قوات أممية لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التحرك الإسرائيلي الأخير.

وأشار الشرع إلى أن الأطراف الدولية على دراية كاملة بموقف سوريا، موضحًا أن الحكومة السورية أبلغت هذه الأطراف استعدادها ليس فقط لاستقبال القوات الأممية بل وتوفير الحماية لها لضمان تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تحفظ التوازن والاستقرار في المنطقة.

وشدد الشرع على وجود إجماع دولي بضرورة تصحيح الخطأ الإسرائيلي الأخير والعودة إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل التقدم العسكري الإسرائيلي، قائلًا "إسرائيل كانت تتذرع بوجود ميليشيات إيرانية لتبرير تحركاتها، لكن هذه الحجة لم تعد قائمة الآن."

وفي سياق آخر، أشاد الشرع بدور قطر في التصدي للتقدم الإسرائيلي في سوريا، مشيرًا إلى أنها ستؤدي دورًا فعالًا خلال الأيام المقبلة في تشكيل موقف إقليمي ودولي قوي لمواجهة التحركات الإسرائيلية.



وأضاف أن الدوحة كانت وما زالت تلعب دورًا محوريًا في دعم الجهود الدبلوماسية والسياسية لتثبيت الاستقرار في سوريا والمنطقة.

