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"تحيا مصر وعاش السيسي".. فلسطينيون يحتفلون باتفاق وقف إطلاق النار- (فيديو)

03:34 م الخميس 16 يناير 2025

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وكالات

عبّر الفلسطينيون في مناطق مختلفة من قطاع غزة، خلال الليلة الماضية، عن سعادتهم بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ يوم الأحد المقبل.

وهتف مواطن فلسطيني وسط حشود من المحتفلين، معبّرا عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر، قائلا: "تحيا مصر.. عاش السيسي".

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعلن مساء أمس الأربعاء، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وأشار بن عبد الرحمن، في مؤتمر صحفي عُقد بالعاصمة الدوحة، إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق تدخل حيّز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير الجاري.

وقال وزير الخارجية القطري خلال المؤتمر الصحفي: " يسر كلا من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة".

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