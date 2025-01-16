البيت الأبيض ينفي صحة التقارير المتحدثة عن انهيار اتفاق غزة

(وكالات)

أكد مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في تصريحات لشبكة "إن بي سي" الأمريكية، أن التقارير التي تشير إلى احتمال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لا أساس لها من الصحة.

وأوضح كيربي أن هناك بعض التفاصيل العالقة، لكنها لن تعيق بدء تنفيذ الاتفاق المتوقع يوم الأحد.

وأشار كيربي إلى أن الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب يتشاركان الهدف نفسه بإنهاء الحرب في غزة وضمان تحرير الأسرى.

وأكد أن الإدارة الأمريكية تعمل على تسوية النقاط الخلافية التي أثارها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معربًا عن ثقته في تجاوز العقبات الحالية.

وفي سياق تحليله للوضع، أرجع كيربي عودة حركة حماس إلى طاولة المفاوضات إلى عزلتها المتزايدة، خاصة بعد اغتيال قادتها العسكريين وإضعاف قوتها الميدانية، بحسب اعتقاده إلى جانب محدودية الدعم الإيراني في الفترة الأخيرة.

وأوضح كيربي أن المرحلة الأولى من الاتفاق ستشهد خطوات ملموسة على الأرض، تتطلب من الجانبين العمل على تفاهمات جديدة خلال هذه الفترة للتمهيد للمرحلة الثانية.

وقال كيربي "إنجاز ما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى هو النقطة الحرجة التي ستقودنا إلى إنهاء الحرب بشكل كامل".