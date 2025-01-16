مستشار ترامب للشرق الأوسط: التطبيع بين السعودية وإسرائيل أولوية قصوى

وكالات

قال مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للشرق الأوسط، مايك والتز، اليوم الخميس، إن الإدارة الأمريكية المقبلة تعتبر إبرام اتفاق سلام بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، أولوية قصوى.

وأكد والتز خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الوقت قد حان لإبرام اتفاق جديد يحقق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مضيفا "أظن أن الأوان قد آن لإبرام اتفاق يحقق الاستقرار بالشرق الأوسط ولا يسمح بتكرار أحداث 7 أكتوبر مجددا".

وتطرق والتز، إلى "اتفاقيات أبراهام" التي تتمحور حول اتفاقات التطبيع بين البحرين والإمارات وإسرائيل التي أُبرمت عام 2020، كمثال على الاتفاق التي تسعى واشنطن إلى إبرامه مع السعودية.

وأوضح والتز، أن اتفاق التطبيع بين السعودية وإسرائيل سيكون المرحلة الجديدة من اتفاقات "أبراهام"، مؤكدا أنه هذا الاتفاق من شأنه إحداث تغيير جذري بالشرق الأوسط، معلّقا "أظن أن إيران حرضت حماس لإفشال تلك الخطوة".

وشدد والتز، على أن موقف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من إيران، هو عدم السماح لها بامتلاك أسلحة نووية، مؤكدا أن "كافة الخيارات متاحة ومطروحة".