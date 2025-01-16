ألمانيا.. وزارة الدفاع والجيش الوطني يعلنان تعليق نشاطهما على منصة "إكس"

(وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية والجيش الوطني الألماني تعليق حساباتهما على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مشيرة إلى أن المنصة لم تعد بيئة مناسبة لإجراء نقاشات واقعية وهادئة، وفقًا لبيان رسمي صادر عن الوزارة، اليوم الخميس.



وأوضحت الوزارة، أن قرارها جاء بعد تقييم شامل للمنصة، حيث أشارت إلى تزايد صعوبة إجراء تبادل موضوعي للآراء على "إكس"، واعتبرت الوزارة أن الخطاب على المنصة أصبح مشحونًا بالتطرف وغير ملائم للنقاشات البناءة.

يأتي هذا القرار في ظل تصاعد الانتقادات لإيلون ماسك، الذي أثار الجدل بدعمه لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، ففي ديسمبر الماضي، نشر ماسك تغريدة أيد فيها الحزب، واصفًا المستشار أولاف شولتس بأنه "أحمق"، وزعم أن حزب البديل هو "القوة الوحيدة القادرة على إنقاذ ألمانيا".



وأجرى ماسك ماسك حوارًا مباشرًا على المنصة مع أليس فايدل، مرشحة حزب البديل لمنصب المستشار في الانتخابات المبكرة المقررة في فبراير المقبل، ما زاد من حدة الانتقادات ورفع المخاوف بشأن تأثير منصته على السياسة الألمانية.



ويأتي القرار الألماني بعد انسحاب أكثر من 60 جامعة ومؤسسة بحثية ألمانية من "إكس" الأسبوع الماضي، بسبب تصاعد الخطاب المتطرف على المنصة، ورغم ذلك، أكد المتحدث باسم المستشارية الألمانية أن الحكومة لا تزال متمسكة باستخدام "إكس"، مشيرًا إلى وجود نقاش داخلي حول جدوى الاستمرار في المنصة.