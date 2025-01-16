إعلان

الرئيس اللبناني: نرحب باتفاق يؤدي إلى نهاية الواقع المأساوي في غزة

03:05 م الخميس 16 يناير 2025

جوزف عون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بيروت- (د ب أ)

رحب الرئيس اللبناني جوزف عون بالتوصل إلى اتفاق "يؤمل أن يؤدي إلى نهاية الواقع المأساوي في غزة"، مقدراً الجهود الدولية التي بذلت في هذا الصدد.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الخميس عن عون قوله، إن "الالتزام الجدي من قبل إسرائيل ببنود الاتفاق يحتاج إلى متابعة من الدول الراعية والأمم المتحدة، لأن العدو الإسرائيلي عوّدنا على التملص من التزاماته والتنكر للقرارات الدولية، ولعل ما يجري في جنوب لبنان من اعتداءات وانتهاكات لوقف إطلاق النار خير دليل على ذلك".

وجدد الرئيس عون تأكيد "حق الفلسطينيين في دولتهم السيدة استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية"، مشيرا إلى أن "تطبيق الاتفاق الجديد سوف يسمح ببدء عودة المهجرين الفلسطينيين إلى ديارهم بالتزامن مع ضرورة إطلاق عملية إعادة إعمار ما تهدم في غزة المنكوبة".


جوزف عون الرئيس اللبناني بيروت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حرائق لوس أنجلوس تلتهم لوحات نجل بايدن

إعلان

إعلان

لا بيع ولا شراء.. كيف أثرت الرسوم الجمركية على سوق المحمول؟ (صور)
"فيضانات غير مسبوقة".. خبير يكشف مفاجأة بشأن مياه سد جبل الأولياء بالسودان