بسبب أحداث 7 أكتوبر.. إلغاء تعيين قائد استخبارات فرقة غزة

(وكالات)

أصدر مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، توجيهات مباشرة إلى القيادة العسكرية بإلغاء تعيين قائد استخبارات فرقة غزة، مشيرًا إلى أنه تجاهل تحذيرات مرتبطة بالأحداث التي سبقت الهجوم في 7 أكتوبر.

كما وجه كاتس طلبًا واضحًا إلى رئيس الأركان بعدم تعيين أي شخص كان متورطًا في أحداث 7 أكتوبر، مما يشير إلى توجه لإعادة هيكلة الصفوف القيادية وضمان عدم تكرار الإخفاقات الاستخباراتية أو العملياتية التي ساهمت في وقوع أحداث طوفان الأقصى.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي، على ضرورة إنهاء تحقيقات الجيش المتعلقة بأحداث 7 أكتوبر بحلول نهاية الشهر الجاري.

تأتي هذه التحركات في ظل موجة من الانتقادات الداخلية التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية والقيادة العسكرية، بعد ما وصفه مراقبون بإخفاقات أمنية واستخباراتية أدت إلى وقوع الهجوم.