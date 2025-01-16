حرائق لوس أنجلوس.. فشل في إخماد النيران وتوقيف مشتبه به_ (صور وفيديو)

كتب- محمود الطوخي

لا تزال مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا تعاني جرّاء حرائق الغابات التي تواصل تمددها إلى مناطق جديدة كل يوم مدفوعة بالرياح، رغم الجهود المضنية التي تبذلها السلطات الأمريكية بمشاركة دولية لإخمادها.

وعلى الرغم من تلك الجهود، لا يزال ما يقرب من 6.5 مليون مواطن أمريكي يواجهون خطر تمدد الحرائق، التي أتت على مساحة تقارب مساحة العاصمة واشنطن، وخلّفت 25 قتيلا، في حصيلة غير نهائية، وفق بيانات رسمية أمريكية.

وإلى جانب نحو 8500 رجل إطفاء أمريكي، تعمل فرق وافدة من المكسيك وكندا على المساعدة في الحرائق، غير أن جهودهم لم تكفَ إلا للسيطرة على 19% من الحرائق بمنطقة "باليساديس" غربي لوس أنجلوس، و45% من حرائق "شرق المدينة بمنطقة "إيتون".

وفي ظل تصاعد مخاوف السلطات من تزايد رقعة الحرائق، دعت مسؤولة بالمدينة، ليندسي هورفاث، سكان المنطقة إلى التأهب لحدوث أي طارئ، قائلة: "إننا في مواجهة وضع خطير للغاية اليوم؛ لذلك عليكم التجهز والمغادرة عندما يستلزم الأمر".

وفي ما يخص عمليات الإجلاء، ذكر قائد الشرطة في لوس أنجلوس، أن السلطات أصدرت أوامر إخلاء لـ82 ألف شخص، بينما بعثوا بتحذيرات إلى 90 ألف شخص آخرين، بعد أن تسببت الحرائق في تدمير أحياء كاملة.

قال تعالى :



"حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس ۚ كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون"#حرائق_كالفورنيا #حرائق_لوس_أنجلوس #حرائق_أمريكا #جوزيف_عون pic.twitter.com/Yi68f4N5ta — الْـماسـَـــه✨ (@AL__MASA_) January 9, 2025

الخسائر المادية

واندلع حريق جديدا بمنطقة "سان برناردينو" شرقي لوس أنجلوس، مساء أمس الأربعاء، أسفر عن تدمير 30 فدانا، وفق إدارة الإطفاء بولاية كاليفورنيا التي أعلنت السيطرة شبه الكاملة على حريقين آخرين بجنوب الولاية.

وأسفرت الحرائق التي اندلعت قبل أيام، عن تدمير ما يزيد عن 12 ألف منزل ومنشأة، ودفعت ما يقرب من 200 ألف شخص إلى الفرار ومغادرة منازلهم.

وقدّرت شركة "أكو ويدز" المختصة بالتنبؤات الجوية، الخسائر المادية والاقتصادية من جرّاء الحرائق بما يتراوح بين 250 و275 مليار دولار، في حصيلة غير نهائية إذ تواصل النيران تمددها.

وتتبع فرق الإطفاء، عدة طرق في محاولاتها لإخماد النيران المستعرة، عبر إسقاط المياه جوا بطائرات مخصصة واستخدام مواد مثبطة للنيران التي شبت في التلال الوعرة، فيما تواصل الفرق الأرضية عملها باستخدام خراطيم المياه والأدوات اليدوية.

‼️🚨حاكم كاليفورنيا : حرائق لوس أنجلوس أكبر من الإمكانات المتاحة، والوضع خارج عن السيطرة وليس بأيدينا الحل بل بأيدي السماء pic.twitter.com/0Evabv26Db — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) January 14, 2025

حريق مفتعل..!

في أثناء ذلك تواصل السلطات المختصة، التحقيق للوقوف على أسباب الحرائق.

وكشف خوسيه ميدينا، مسؤول بمكتب "الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات" في لوس أنجلوس، أن المحققين توصلوا إلى ما يزيد عن 150 دليلا مأخوذة عن النصائح المقدمة في سياق تحقيقاتها في الحرائق.

وأوضح ميدينا، أن بعضا من تلك الأدلة قدّمها أصحاب منازل وشهود تضمنت مقاطع مصورة، إلى الشرطة في لوس أنجلوس وخدمة الغابات وإدارة الإطفاء.

وقال ميدينا: "المحققون يفحصون تسجيلات كاميرات المراقبة العامة بالمنطقة، بالإضافة إلى كاميرات مراقبة خاصة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي".

وألقت السلطات القبض على رجل بدعوى تورطه في حريق منطقة "سان برناردينو" شرقي لوس أنجلوس، وعلّقت الشرطة على الأمر قائلة إن: "الضباط اعتقلوا رجلا لارتكابه تهمتين جنائيتين"، موضحة أن إحداهما ذات صلة بالحريق، غير أنها لم تكشف عن هويته.

سرقة المنازل

تعرض كثير من المنازل التي تم إخلاؤها في لوس أنجلوس، للسرقة على يد منتحلين لصفة رجال إطفاء وصحفيين.

وفي مواجهة ذلك، أعلنت الشرطة الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، فرض حظر للتجول بالمدينة لحماية الممتلكات من السرقة والنهب.

وصرّح مدير شرطة لوس أنجلوس، روبرت لونا، بأن القرار ينطبق على الأحياء التي تم إخلاؤها بمنطقتي "باليساديس و"إيتون"، مشيرا إلى أن الحظر يمتد من الساعة 6 مساء وحتى الساعة الـ6 صباحا.

وقال لونا: "اضطررنا لفعل ذلك من أجل حماية المنازل والمنشآت التي تم إجلاؤها".