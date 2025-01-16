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سلطنة عمان تشيد بدور مصر وقطر في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

02:11 م الخميس 16 يناير 2025

سلطنة عمان

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مسقط – (أ ش أ)

أشادت وزارة الخارجية العمانية اليوم الخميس، بالدور البارز لمصر وقطر والولايات المتحدة، والدعم الذي قدمته الدول الشقيقة والصديقة، من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعربت الخارجية العمانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - عن ترحيب السلطنة بإعلان التوصل لتبادل الأسرى وعودة الهدوء المستدام في قطاع غزة، بما يمهد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار بين طرفي النزاع في غزة.

هذا المحتوى من

Asha
سلطنة عمان قطر وقف إطلاق النار بغزة غزة
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