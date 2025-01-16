أكسيوس: مبعوث ترامب للشرق الأوسط أكد لنتنياهو جدّية الرئيس الأمريكي بشأن الصفقة

وكالات

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الخميس، إن مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، قال لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ترامب جاد بشأن صفقة غزة فلا تفسدها.

وأشارت المصادر إلى أن مبعوث ترامب طلب من نتنياهو إرسال مسؤولين كبار مع تفويض لإتمام الصفقة.

وأكد مسؤول إسرائيلي، أن ويتكوف لعب دورا حاسما في المفاوضات ومارس ضغوطا بتوجيه من ترامب.

وأوضح مسؤول أمريكي، أنه كان لدى إسرائيل وحماس حافز أكبر لإبرام صفقة بعد معرفتهم أنه سيتم مع ترامب وليس بايدن فقط.





