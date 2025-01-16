الرئيس اللبناني يتسلّم دعوة لزيارة قطر

بيروت- (د ب أ)

تسلّم الرئيس اللبناني جوزف عون اليوم الخميس رسالة تهنئة بانتخابه رئيساً للجمهورية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ودعوة لزيارة قطر.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون صباح اليوم في قصر بعبدا، السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وقال الشيخ تميم، في رسالته، "أود أن أكرر لكم التهاني بمناسبة انتخابكم رئيساً للجمهورية اللبنانية، آملاً أن يشهد عهدكم مرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار والازدهار في بلدكم".

وأضاف: "يسرني أن أوجه الدعوة لفخامتكم لزيارة بلدكم الثاني قطر في موعد يتم تحديده عبر القنوات الدبلوماسية، لتتيحوا لنا الفرصة للقائكم والترحيب بكم في الدوحة، وتبادل وجهات النظر معكم حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بدعم وتعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين بلدينا في شتى المجالات لما فيه خير ومصلحة شعبينا".

وأكد السفير القطري، في تصريح بعد اللقاء، "أن بلاده مستمرة في دعم الجيش اللبناني في عام 2025 ونحن لطالما كنا السباقين في دعم لبنان في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية".