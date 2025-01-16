سفير فلسطين بطوكيو: إذا أرادت حماس أن تكون جزء من الشعب فلتنضم لمنظمة التحرير

طوكيو - (أ ش أ)

أكد سفير فلسطين لدى اليابان وليد صيام اليوم الخميس، أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس سيعمل على وقف المجازر التي تعرض لها أبناء قطاع غزة وقد يعطي الحياة للشعب الفلسطيني بعد معاناة طويلة وصعبة.

وقال السفير الفلسطيني - في مداخلة خاصة لقناة "الحرة" الأمريكية: "إنه لا يمكن الوثوق بحكومة إسرائيلية يرأسها مجرم حرب لذلك فنحن نعتبر هذا الاتفاق مؤقتا لأن دولة الاحتلال لم تحترم أو تلتزم بأية اتفاقيات أو معاهدات بداية من معاهدة أوسلو وكامب ديفيد"

وأضاف: "إن أغلب بنود الاتفاق غير واضحة وإذا استمر وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لن يوجد أي سلام"، على حد قوله.

وطالب صيام بضرورة وقف المجازر والقصف في قطاع غزة ووقف معاناة الشعب الفلسطيني، خاصة بعد ارتقاء أكثر من 100 ألف شهيد، وتدمير 60% من البنية التحتية بالكامل.

وأشار إلى أنه إذا كانت حماس ترغب في أن تكون جزءا من الشعب الفلسطيني والكيان السياسي الفلسطيني، يجب أن تكون حزبا سياسيا وتنضم لمنظمة التحرير الفلسطينية، لافتا إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية يجب أن تكون هي القائمة على كافة القرارات في فلسطين.