أمير قطر يوجّه دعوة رسمية إلى الرئيس اللبناني لزيارة الدوحة

بيروت – (أ ش أ)

تسلم الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الخميس، رسالة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كرر فيها تهنئته بانتخابه، متمنيا أن يشهد عهده مرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار والازدهار.

جاء ذلك خلال استقبال عون اليوم الخميس، في قصر "بعبدا" السفير القطري لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي هنأه بانتخابه رئيسا للبنان، وفقا للوكالة اللبنانية للإعلام.

وفي متن الرسالة، وجّه أمير قطر دعوة رسمية إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون لزيارة الدوحة قائلا "كما يسرني أن أوجه الدعوة لكم لزيارة بلدكم الثاني قطر في موعد يتم تحديده عبر القنوات الدبلوماسية، لتتيحوا لنا الفرصة للقائكم والترحيب بكم في الدوحة، وتبادل وجهات النظر معكم حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بدعم وتعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين بلدينا في شتى المجالات لما فيه خير ومصلحة شعبينا".

وبعد اللقاء، صرح السفير القطري لدى بيروت بأنه أكد للرئيس اللبناني أن قطر مستمرة في دعم الجيش اللبناني، وقال "لطالما كنا السباقين في دعم لبنان في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية".