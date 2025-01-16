صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 46 ألفًا و788 فلسطينيًا

(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 46 ألفًا و788 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر من العام الماضي.

وأفادت صحة غزة، بارتفاع إجمالي الشهداء إلى 110 آلاف و453 شخصا.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية 8 مجازر وصل منهم للمستشفيات 81 شهيدا و188 مصابا.

يأتي ذلك بعد الإعلان رسميا عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي يدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.