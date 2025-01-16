بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. ماذا قدم نتنياهو لسموتريتش ليضمن بقائه في الحكومة؟ (فيديو)

القاهرة- مصراوي:

منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لم يتوانَ وزراء اليمين في المتطرف في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن إعلان معارضتهم المستمرة عقد اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، حتى وصلت معارضتهم إلى التهديد بإسقاط الحكومة حال عقد الصفقة.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، من يعارضون عقد الصفقة، معتبرين أن أي اتفاق بمثابة "كارثة لأمن إسرائيل".

وحرّض وزير الأمن القومي، وزير المالية على الاستقالة معه وإسقاط الحكومة إذا تمت الصفقة، قائلًا إنه يحتاج إلى دعمه، وأنهما يستطيعان الذهاب معًا إلى رئيس الوزراء ومواجهته حتى "يعود إلى رشده".

وعلى الرغم من أن وزير المالية أعرب عن معارضته الاتفاق مع حماس، حتى أنه وصفه بـ"كارثة لأمن إسرائيل"، فإنه لم يحسم قراره بشأن الاستقالة، حتى طلب نتنياهو لقاءَه.

وخلال اجتماعهما، أخبر سموتريتش نتنياهو، أنه سيترك الحكومة إذا كانت الصفقة ستؤدي إلى نهاية الحرب وانسحاب الجيش من غزة، وفقًا لصحيفة "معاريف".

لكن في المقابل قدم نتنياهو لسمويتريش عرضًا، يتضمن البناء في الضفة الغربية مقابل البقاء في الحكومة، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.

ومن المعروف أن سموتريتش لطالما قرن إنهاء الحرب في غزة بالسيطرة على الضفة الغربية المحتلة.

وبعد الإعلان عن الاتفاق مع حماس، قال سموتريتش، إن إسرائيل تمر بلحظة حاسمة في تاريخها، وإن ما يشغله في هذه الفترة هو كيفية تحقيق أكبر استفادة مما يجري في قطاع غزة: النصر الكامل، وتدمير حماس، وإعادة الأسرى جميعهم إلى البلاد.

אנחנו בשעה מכרעת וגורלית לביטחונה, לעתידה ולקיומה של מדינת ישראל. מה שעומד נגד עיניי, זה דבר אחד בלבד, ואני עוסק בו בדחילו ורחימו, וזה איך מגשימים את מלוא מטרות המלחמה - ניצחון מוחלט, השמדה מוחלטת של חמאס צבאית ואזרחית והשבת כל חטופינו הביתה.



באופן טבעי וכדרכי ברגעים האלה, אני… pic.twitter.com/TO6zZtz1vH — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) January 15, 2025

وأضاف وزير المالية في مقطع فيديو نشره بصفحته على "إكس"، "وبطبيعة الحال، كما هي طريقتي في مثل هذه اللحظات، أتعامل مع هذه الأمور بهدوء، في الغرف المغلقة، من خلال نقاشات جدية، موضوعية، معمّقة وحادة".