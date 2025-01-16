اتفاق غزة.. جيش الاحتلال يستهدف المستشفى الإندونيسي شمالي غزة

(وكالات)

استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى أضرار كبيرة في المنشأة الصحية، وذلك حسبما أفاد الدفاع المدني بقطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أن الوضع الطبي في القطاع في غاية الصعوبة، مشيرًا إلى أن "طواقم الدفاع المدني والمنظومة الطبية تعاني بشكل واضح بسبب نقص الكوادر والمستلزمات الطبية".

وأوضح أن هناك حاجة ماسة للمساعدة الدولية لتخفيف الأعباء عن الأطباء والممرضين الذين يعملون تحت ضغط كبير.

يأتي استهداف المستشفى، بعد الإعلان رسميا عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي يدخل حيز التنفيذ الأحد القادم.