مع انتهاء ولايته.. بايدن يصدر قرارًا ببيع الأسلحة لقبرص

(وكالات)

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، قرارًا يسمح ببيع الأسلحة إلى قبرص، في خطوة تعتبر ذات أهمية بالغة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح بايدن في قراره التنفيذي أن توفير المواد والخدمات الدفاعية لقبرص يسهم في تعزيز الأمن القومي الأمريكي ويعزز السلام على الصعيد العالمي.

من جانبها، رحبت السفيرة الأمريكية لدى قبرص جولي دي فيشر بالقرار، معتبرةً إياه "خطوة محورية" تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني وتوطيد الاستقرار في المنطقة.

ويمثل هذا القرار تطورًا مهمًا لقبرص، خاصة بعد أن قامت الولايات المتحدة في عام 2020 برفع الحظر المفروض على بيع الأسلحة إلى الجزيرة منذ عقود.

وقد أبدت الحكومة القبرصية تقديرها لهذا القرار، مشيرة إلى أنه يعد اعترافًا بمصداقية قبرص كشريك موثوق للولايات المتحدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي عام 2019، كان الكونجرس الأمريكي، قد أقر قرار رفع الحظر على تزويد قبرص بالأسلحة، والمفروض منذ عقود.