إيران: وقف إطلاق النار تحقق بفضل مقاومة وصمود شعب غزة وفلسطين

وكالات

رحّبت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم الخميس، باتفاق وقف إطلاق النار الذي تحقق بفضل مقاومة وصمود شعب غزة وفلسطين.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الحرس الثوري الإيراني، إن فرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على "الكيان الصهيوني" يعتبر هزيمة له ونصرا مبينا وعظيما لفلسطين.

وأضاف في بيان له، اليوم الخميس، أن حماس خرجت منتصرة من ميدان المفاوضات بفضل إيمانها وصمود غزة والدعم العالمي.

وأكد أن حماس أرسلت رسالة للعالم بأن مقاومة الشعب الفلسطيني رمز لانتصار الحق على الباطل.

وتابع الحرس الثوري الإيراني في بيانه، "نبارك للمقاومة والشعب الفلسطيني وقف إطلاق النار ونحذر من احتمال خيانة الكيان الصهيوني، ونؤكد أهمية الحفاظ على الاستعداد الميداني لمواجهة أي عدوان أو جرائم جديدة".

وأعلنت كلا من قطر ومصر وقف إطلاق النار في غزة، إذ أوضح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الأربعاء، إن تنفيذ الاتفاق يبدأ في يوم الأحد 19 يناير الجاري.

وفي مؤتمر صحفي مشترك بين القاهرة والدوحة، تم الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقال وزير الخارجية القطري خلال المؤتمر الصحفي: " يسر كلا من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة".

وأضاف وزير خارجية قطر: "أشكر شركائنا في مصر والولايات المتحدة على جهودهم التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام".