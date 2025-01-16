82 شهيدًا.. ماذا حدث في غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار؟

القاهرة- مصراوي:

فرحة لم تكتمل وليلة دامية عاشها أهالي قطاع غزة، بعدما تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، استقبل سكان القطاع الإعلان بالهتاف والدموع، لكن الاحتلال آبي أن يجعلهم يعيشون ليلة هانئة بعد معاناة 466 يومًا من الحرب والدمار والقتل، إذ نفذ غارات عنيفة على مناطق عدة بالقطاع، ما أسفر عن استشهاد نحو 82 فلسطينيًا، فضلًا عن إصابة العشرات.

وبعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، الذي سيبدأ سريانه من الأحد المقبل، قالت مصادر طبية فلسطينية، إن نحو 82 شخصًا على الأقل قتلوا جراء قصف إسرائيلي لم يتوقف على قطاع غزة منذ فجر الأربعاء.

واستشهد نحو 28 فلسطينيًا، مساء الأربعاء، بينما أصيب العشرات في غارات جوية شنتها إسرائيل على قطاع غزة، إذ قال محمود بصل، الناطق باسم الدفاع المدني بالقطاع، إن الطائرات الإسرائيلية شنت موجة من الهجمات المكثفة، مستهدفة منازل مدنيين في مناطق مختلفة.

وأضاف أن 16 شخصًا استشهدوا وأصيب 20 آخرون جراء قصف استهدف منطقة قرب نقابة المهندسين في حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة، بينما استشهد 7 أشخاص آخرين في قصف استهدف منزلًا شمال القطاع، فيما أسفر هجوم على منطقة الدرج شرق مدينة غزة عن استشهاد 3 أشخاص.

كما أكد الدفاع المدني في بيان، صباح اليوم الخميس، أن إسرائيل استهدفت طواقمه أثناء انتشال جثامين من تحت أنقاض منزل عائلة "علوش" في منطقة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

بينما في خان يونس جنوب القطاع، أكد مسؤول طبي في مجمع ناصر الطبي استشهاد شخصين في غارة استهدفت منزلًا في منطقة قيزان رشوان.

وفي المقابل قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن المستشفيات الإسرائيلية تستعد لاستقبال الأسرى الذين قضوا أكثر من عام في الأسر، مضيفة أن الأسرى بحالة سيئة بعد نحو 460 يوما في الأسر عاش فيها عدد منهم في أنفاق.

وتتواصل اليوم الخميس في الدوحة المحادثات بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم الإعلان عنه مساء أمس الأربعاء، في حين اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاتفاق غير مكتمل.

وأكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، توصل الأطراف المتحاربة إلى اتفاق يتضمن وقف إطلاق النار في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين لدى حماس، الاتفاق الذي يمهد الطريق لزيادة تسليم المساعدات للفلسطينيين.

ومن المقرر تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على 3 مراحل وسيدخل حيز التنفيذ بدءًا من الأحد المقبل، بينما تستمر المرحلة الأولى من الصفقة 6 أسابيع، وتشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليًا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين، فضلا عن أمريكيين هما كيث سيجل وساجوي ديكل تشين.

وفي اليوم الـ16 من المرحلة الأولى من المقرر أن تبدأ المفاوضات بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي من المتوقع أن تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين، ووقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، بينما في الثالثة، فستشمل إعادة جميع الجثامين المتبقية، وبدء إعادة إعمار غزة بإشراف مصر وقطر والأمم المتحدة.