سرايا القدس تعلن استهداف قوات الاحتلال بقذائف الهاون في جباليا

(وكالات)

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، تنفيذ هجوم بقذائف الهاون استهدف تجمعات وآليات عسكرية إسرائيلية في منطقة محيط الملعب المعشب وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأشارت الحركة في بيان لها إلى أن مقاتليها رصدوا تحركات لقوات الاحتلال المتوغلة في المنطقة، ومن ثم وجهوا ضربات مباشرة باستخدام قذائف الهاون، قائلة إن هذه العمليات تأتي في إطار الرد المستمر على ما وصفته بـ"الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق اليوم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سقوط قذيفة في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة نيرعام بغلاف غزة، مشيرا إلى أن الحادثة لا تزال قيد التحقيق.

وتم الإعلان بشكل رسمي عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أمس الأربعاء، والذي قال رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن إسرائيل وحركة حماس قد توصلتا إلى اتفاق رسمي بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.