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انتظارًا لرد سموتريتش.. تأجيل جلسة الكابينت الإسرائيلي

11:51 ص الخميس 16 يناير 2025

الكابينت

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(وكالات)

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن تأجيل جلسة الكابينت الأمني المصغر في إسرائيل، مع انتظار مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بشأن موقفه من البقاء في الحكومة بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضحت الهيئة أن التأجيل جاء في وقت حساس، حيث كان من المتوقع أن تُعقد الجلسة لمناقشة قضايا أمنية ملحة، إلا أن الانتظار على رد سموتريتش حال دون عقدها في الوقت المحدد.

وتستمر المفاوضات بين مكتب نتنياهو وسموتريتش لتوضيح موقف الأخير من استمرار عضويته في الحكومة.

وأبدى سموتريتش، في وقت سابق تحفظات على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محذرًا من مخاطر هذا الاتفاق على أمن ومستقبل إسرائيل.

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