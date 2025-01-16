الأمم المتحدة تشيد بدور المجلس القومي للمرأة في تمكين وحماية المرأة بمصر

القاهرة – (أ ش أ)

أكدت إلينا بانوفا المنسقة المقيمة لدى الأمم المتحدة في مصر أهمية الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في ملف تمكين وحماية المرأة، مشيدة بالتعاون المثمر والمتواصل بين الأمم المتحدة والمجلس من خلال عدة مشروعات وبرامج.

جاء ذلك خلال زيارتها للمجلس القومي للمرأة، لتقديم التهنئة للمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس لتوليها منصب رئيسة المجلس، ولمناقشة سبل استمرار التعاون مع الأمم المتحدة في ملف تمكين المرأة.

وأعربت بانوفا عن تطلعها نحو المزيد من التعاون مع المجلس خلال الفترة القادمة، مؤكدة استمرار الشراكة بين الأمم المتحدة والمجلس لتنفيذ كافة أنشطته.

ومن جانبها، أعربت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة عن خالص سعادتها وتقديرها لهذه الزيارة، مؤكدة فخرها بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في ملف تمكين المرأة والشمول المالي والقضاء على العنف ضد المرأة وغيرها من الملفات الهامة من خلال تعاون المجلس القومي للمرأة مع الأمم المتحدة على مدار سنوات.

وأكدت المستشارة أمل عمار أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون وإزالة أي تحديات أمام المشروعات القائمة.





