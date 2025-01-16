نتنياهو يتهم حماس بالتراجع عن بعض بنود اتفاق وقف إطلاق النار

وكالات

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، حركة حماس، بالتراجع عن بعض تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ما أدى إلى تأخير موافقة الحكومة الإسرائيلية عليه.

وقال نتنياهو في بيان إن حماس "تراجعت عن بنود في الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع الوسطاء وإسرائيل، في محاولة لانتزاع تنازلات في اللحظة الأخيرة".

وأضاف: "لن تجتمع الحكومة الإسرائيلية حتى يُخطِر الوسطاء إسرائيل بأن حماس قبلت جميع بنود الاتفاق".