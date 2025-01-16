قبيل تطبيق قرار الحظر.. تيك توك يخطط لوقف عملياته في الولايات المتحدة

واشنطن – (أ ش أ)

قالت مصادر مطلعة، إن تطبيق "تيك توك" الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي يوم الأحد المقبل؛ يخطط لإغلاق عملياته في الولايات المتحدة، بالتزامن مع دخول الحظر حيز التنفيذ.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي يبدأ ولايته بعد يوم من بدء الحظر، يدرس إصدار أمر تنفيذي لتعليق تطبيق الحظر لمدة تتراوح بين 60 و90 يوماً دون ذكر كيف يمكن لترامب أن يفعل ذلك قانونياً.

وينص القانون الذي تم توقيعه في أبريل الماضي، على فرض حظر على تنزيلات تيك توك الجديدة من متاجر التطبيقات الخاصة بشركتي آبل وجوجل إذا فشلت الشركة الأم الصينية بايت دانس في بيع التطبيق.

وفي حال كان المستخدمون قد قاموا بتحميل تيك توك مسبقاً، فإنهم سيظلوا قادرين على استخدام التطبيق، لكن القانون أيضاً يمنع الشركات الأمريكية ابتداءً من يوم الأحد المقبل من تقديم خدمات تمكّن من توزيع أو صيانة أو تحديث التطبيق.

ولم يكن لدى فريق انتقال ترامب تعليق فوري، وقد صرح ترامب بأنه يجب أن يكون لديه وقت بعد توليه المنصب للسعي إلى "حل سياسي" للقضية.

وقال مستشار الأمن القومي القادم لترامب، مايك والتز، في تصريحات متلفزة إن "تيك توك هو منصة رائعة، وسنجد طريقة للحفاظ عليها مع حماية بيانات الناس".

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية بشكل منفصل بأن الرئيس التنفيذي لتيك توك قد تلقى دعوة لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب والجلوس في "مكان متميز".

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن ليس لديه خطط للتدخل لمنع الحظر في الأيام الأخيرة من ولايته إذا فشلت المحكمة العليا في اتخاذ قرار، وأضاف أن بايدن غير قادر قانونياً على التدخل إلا في حال كان لدى بايت دانس خطة موثوقة لبيع تيك توك.

ومع ذلك، قالت تقارير من شبكة "إن بي سي" في وقت لاحق، إن إدارة بايدن تدرس خيارات لإبقاء منصة الوسائط الاجتماعية متاحة للمستخدمين بعد يوم الأحد، في محاولة لتأجيل القرار إلى ترامب الذي سيبدأ ولايته يوم الإثنين.

فيما طلب السيناتور الأمريكي إد ماركي الحصول على موافقة بالإجماع لتمديد الموعد النهائي لبيع بايت دانس لتيك توك بمقدار 270 يوماً، لكن السيناتور الجمهوري توم كوتون اعترض على الاقتراح.

وإذا تم حظر تيك توك، فإن الشركة تخطط لأن يرى المستخدمون الذين يحاولون فتح التطبيق رسالة منبثقة توجههم إلى موقع ويب يحتوي على معلومات حول الحظر، وفقاً للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لأن الأمر لم يُعلن بعد.

وانتقل المستخدمون إلى منصة الوسائط الاجتماعية "إكس" للتعبير عن خيبة أملهم بشأن الحظر المحتمل للتطبيق، مع اقتراب يوم الأحد الذي سيدخل فيه الحظر حيز التنفيذ كما عبروا عن سعادتهم بتقارير تفيد بأن ترامب يدرس طرقاً لتفادي الحظر.

وقد يجعل إغلاق تيك توك في الولايات المتحدة التطبيق غير متاح للمستخدمين في العديد من البلدان الأخرى، حسبما قالت الشركة في ملف قضائي الشهر الماضي، لأن مئات من مقدمي الخدمات في الولايات المتحدة يساعدون في جعل المنصة متاحة لمستخدمي تيك توك حول العالم - ولن يكون بمقدورهم القيام بذلك بدءاً من يوم الأحد.

وقالت تيك توك في الملف القضائي إنه كان من الضروري إصدار أمر "لتجنب انقطاع الخدمات لعشرات الملايين من مستخدمي تيك توك خارج الولايات المتحدة" مضيفة إن هدف الإغلاق هو حماية مقدمي خدمات تيك توك من المسؤولية القانونية وتسهيل استئناف العمليات إذا قرر الرئيس المنتخب دونالد ترامب التراجع عن الحظر.

وأضافت المصادر أن إغلاق مثل هذه الخدمات لا يتطلب تخطيطاً طويلاً، مشيرة إلى أن معظم العمليات كانت مستمرة بشكل طبيعي هذا الأسبوع، وإذا تم التراجع عن الحظر لاحقاً، سيكون بإمكان تيك توك استئناف خدماته للمستخدمين في الولايات المتحدة في وقت قصير نسبياً، حسبما ذكرت المصادر.

ولم ترد تيك توك وشركتها الأم بايت دانس على الفور على طلبات التعليق.

وتملك شركة بايت دانس الخاصة حوالي 60% من قبل المستثمرين المؤسسين مثل بلاك روك وجنرال أتلانتيك، في حين يمتلك مؤسسوها وموظفوها 20% لكل منهم وتوظف الشركة أكثر من 7,000 موظف في الولايات المتحدة.

وفي أبريل الماضي، وقع الرئيس جو بايدن قانوناً يطالب بايت دانس ببيع أصولها في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير، أو مواجهة حظر شامل.





