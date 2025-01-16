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إعلام عبري: لا يمكن لنتنياهو التراجع عن صفقة تبادل الأسرى مع حماس

11:30 ص الخميس 16 يناير 2025

نتنياهو

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وكالات

قالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن مصادر في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه لا يمكن لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التراجع عن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وأشارت مصادر للصحيفة العبرية، إلى أن خيارات نتنياهو الحصول على أغلبية تدعم الصفقة أو شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" من المعارضة أو الذهاب لانتخابات.

واتهم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حركة حماس، اليوم الخميس، بالتراجع عن بعض تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، ما أدى إلى تأخير موافقة الحكومة الإسرائيلية عليه، وفق مزاعمه.

وقال نتنياهو في بيان إن حماس "تراجعت عن بنود في الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع الوسطاء وإسرائيل، في محاولة لانتزاع تنازلات في اللحظة الأخيرة".

وأضاف: "لن تجتمع حكومة الاحتلال الإسرائيلي حتى يبلغ الوسطاء إسرائيل بأن حماس قبلت بجميع بنود الاتفاق".






نتنياهو صفقة تبادل الأسرى حماس
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