بالصور: كيف استقبل غزّيون خبر اتفاق وقف إطلاق النار؟

حرائق لوس أنجلوس.. السلطات تُجلي آلاف السكان بعد تعرض 58 ألف مبنى للخطر

فيديو وصور| الفلسطينيون يحتفلون بإعلان وقف إطلاق النار في غزة

بي بي سي

بعد 466 يوماً من الحرب، استقبل سكان قطاع غزة خبر إعلان وقف إطلاق النار بالهتاف والدموع.

قالت سيدة، استشهد ابنها خلال الحرب، لبي بي سي إنها شعرت بمزيج من الفرح والحزن عندما سمعت هذه الأنباء.

وأضافت: "الحمد لله، أهنئ شعبنا بهذه الهدنة، شعب غزة المحاصرة والمناضلة، وإن شاء الله يجري تنفيذها بالكامل".

كما أعرب رجل، في حديثه لبي بي سي عربي، عن شكره للدول العربية على ما بذلته من جهود ساعدت في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال: "كنا نخشى أن يأتي علينا الدور ونموت في هذه الحرب، ناهيك عن معاناتنا بسبب نقص الطعام والشراب، وعدم توافر المياه".

وأضاف: "نشكر الدول العربية على بذلها مثل هذه الجهود الكبيرة والضغط على إسرائيل لوقف الحرب ضدنا".

هذه بعض المشاهد من قطاع غزة واستقبالهم لخبر وقف إطلاق النار بعد حرب استمرت 15 شهراً: