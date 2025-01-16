ردًا على اتهامات نتنياهو.. حماس: ملتزمون بالاتفاق الذي أعلن عنه الوسطاء

وكالات

قالت حركة حماس في ردها على اتهامات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الوسطاء.

وقبل وقت قليل، اتهم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حركة حماس، بالتراجع عن بعض تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، ما أدى إلى تأخير موافقة الحكومة الإسرائيلية عليه، وفق مزاعمه.

وزعم نتنياهو إن حماس "تراجعت عن بنود في الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع الوسطاء وإسرائيل، في محاولة لانتزاع تنازلات في اللحظة الأخيرة".

وأضاف: "لن تجتمع حكومة الاحتلال الإسرائيلي حتى يبلغ الوسطاء إسرائيل بأن حماس قبلت بجميع بنود الاتفاق".

وأكدت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن مصادر في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه لا يمكن لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التراجع عن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وأشارت مصادر للصحيفة العبرية، إلى أن خيارات نتنياهو الحصول على أغلبية تدعم الصفقة أو شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" من المعارضة أو الذهاب لانتخابات.