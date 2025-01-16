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وزير الخارجية السوري محذّرا إسرائيل: متأهبون ضد أي تهديدات جديدة

11:12 ص الخميس 16 يناير 2025

أسعد الشيباني

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وكالات

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الخميس، إن إسرائيل هاجمت قواعد ومناطق عسكرية في سوريا، مؤكدا أنه "يجب علينا بالتأكيد الدفاع عن وطننا وحماية شعبنا"، مشددا على أن حكومته في حالة تأهب ضد أي تهديدات جديدة.

وأضاف الشيباني: "إذا أرادت إسرائيل أن تكون آمنة فعليها احترام أمن سوريا والدول الأخرى ووقف هجماتها"، مشيرا إلى أن إسرائيل استخدمت حزب الله اللبناني ونظام الأسد والميليشيات الإيرانية ذريعة لقصف سوريا ومع زوال هذه المخاطر كان يجب عليهم احترام سيادة بلاده.

وجدد وزير الخارجية السوري، تأكيده على أن سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي دولة ومن بينهم إسرائيل وكما يريدون أن يحفظوا أمنهم فيجب عليهم أن يحافظوا على أمن الآخرين.

ودعا الشيباني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة إلى ممارسة الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي السورية التي دخلتها مؤخرا.

أسعد الشيباني وزير الخارجية السور إسرائيل
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