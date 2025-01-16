وزيرة الخارجية الألمانية تعرب عن تأثرها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

برلين- (د ب أ)

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن تأثرها باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة الأسرى.

وقالت بيربوك في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية: "تلقيت أخبارا مؤثرة للغاية الليلة الماضية. كادت الدموع تذرف من عيني مرة أخرى".

وذكرت بيربوك أنه جرى العمل على صفقة الرهائن لمدة 15 شهرا، وقالت: "لا يوجد شيء مؤكد - كما يظهر الوضع العالمي مرارا - ولكن هذا يعد تقدما كبيرا"، مؤكدة أن الأهم الآن هو إطلاق سراح الأسرى ووصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقالت بيربوك: "الآن حان الوقت لتنفيذ ما أعددناه. وألمانيا مستعدة لذلك"، مضيفة أنه يمكن للأوروبيين تقديم المساعدة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي في مصر، وقالت: "المعبر الحدودي تعرض للضرر. ويمكن للاتحاد الأوروبي أن يقدم دعما هنا"، مضيفة أن العملية السياسية تم إعدادها بالتعاون مع الشركاء في الخليج.