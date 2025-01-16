وزير الخارجية السوري: نعمل على محاكمة نظام الأسد بعد ما كشفناه من مقابر جماعية

وكالات

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الخميس، إن علاقات السوريين مع الشعب التركي عميقة ولا يمكن للغة أو أي شيء آخر أن يفصل بينهما، مؤكدا أن الحكومة السورية الجديدة ستعمل على إعادة هيكلة البلاد بما يتناسب مع مطالب شعبها وستعمل من أجل حياة أفضل لهم.

وأعرب الشيباني عن أمله في أن تهيئ الحكومة السورية الجديدة الظروف الاقتصادية والحيوية اللازمة ليتمكن الشعب السوري في الخارج من العودة إلى بلادهم قريبا، مضيفا "نريد أن نفتح صفحة جديدة في السياسة الخارجية وأن نكون أكثر فعالية".

وأشار الشيباني إلى أن وقوف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والجمهورية التركية إلى جانب إرادة الشعب السوري كان المكان الصحيح من التاريخ، منوّها إلى أن الحكومة السورية تريد رفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كامل لأنها كانت تطبق على النظام السابق ولا داعي لها الآن.

وأكد وزير الخارجية السوري، على ضرورة محاكمة نظام الرئيس السابق بشار الأسد، موضحا أن الحكومة السورية الجديدة تعمل على هذا الأمر خاصة بعدما رأت مدى خطورة هذا النظام والمقابر الجماعية التي اكتشفتها.

وأوضح الشيباني أن الحكومة الجديدة في سوريا تعمل مع تركيا على مواجهة التهديدات لأن أمنها أمن لبلاده وستتحرك سريعا ضد الإرهاب.