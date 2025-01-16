لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

العاهل الأردني يؤكد ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة

10:56 ص الخميس 16 يناير 2025

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

عمان- (د ب أ)

رحب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الخميس بإعلان وقف إطلاق النار في غزة، داعيا العالم لمضاعفة الجهود "للتخفيف من المأساة التي خلفتها الحرب بتعزيز الاستجابة الإنسانية".

وقال العاهل الأردني ، في تغريدة على حسابه بمنصة إكس اليوم، "نقدر دور مصر وقطر والولايات المتحدة ونؤكد ضرورة استدامة وقف إطلاق النار".

وأكد أن "الأردن مستمر بالوقوف مع الأهل في فلسطين وإدامة المساعدات والعمل لتحقيق السلام".


الملك عبد الله الثاني العاهل الأردني عمان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الخارجية السوري: نعمل على محاكمة نظام الأسد بعد ما كشفناه من مقابر جماعية

إعلان

إعلان