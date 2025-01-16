العاهل الأردني يؤكد ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة

عمان- (د ب أ)

رحب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الخميس بإعلان وقف إطلاق النار في غزة، داعيا العالم لمضاعفة الجهود "للتخفيف من المأساة التي خلفتها الحرب بتعزيز الاستجابة الإنسانية".

وقال العاهل الأردني ، في تغريدة على حسابه بمنصة إكس اليوم، "نقدر دور مصر وقطر والولايات المتحدة ونؤكد ضرورة استدامة وقف إطلاق النار".

وأكد أن "الأردن مستمر بالوقوف مع الأهل في فلسطين وإدامة المساعدات والعمل لتحقيق السلام".





