مستشار ترامب للأمن القومي: نؤيد عودة إسرائيل للحرب إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق

وكالات

قالت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن مايك والتز مستشار الأمن القومي بإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن حماس تعلم أن أي اتفاق مطروح سيكون أسوأ عندما يصل ترامب للبيت الأبيض.

وأشار والتز، إلى اقتناعه بأن جميع الأسرى بغزة كانوا سيموتون لو لم يأت الرئيس ترامب ويطالب بإخراجهم، موضحا أنه يتوقع أن يكون هناك 25 أسيرا على قيد الحياة من 33 أسيرا سيخرجون في المرحلة الأولى من الصفقة.

وأضاف والتز: "أوضحنا للإسرائيليين أنهم إذا احتاجوا العودة للحرب فنحن معهم إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق"، مؤكدا أن حماس لن تستمر ككيان مسلح وبالطبع لن تحكم غزة.