مايك والتز يرجع الفضل لدونالد ترامب في اتفاق غزة

(وكالات)



نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، عن مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مايك والتز، تصريحاته التي أرجع فيها التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس إلى تأثير دونالد ترمب.

وأكد والتز أن حركة حماس أصبحت في عزلة تامة بعد مقتل عدد من قادتها، موضحًا أن الحركة كانت تدرك أن حزب الله لن يتدخل لإنقاذها.

وأضاف والتز، أن حماس قبلت بهذا الاتفاق خوفًا من أن أي اتفاق مستقبلي سيكون أكثر صعوبة في حال عودة ترمب إلى البيت الأبيض.

وأشار والتز إلى أن تدخل ترامب لعب دورًا محوريًا في حماية حياة الأسرى، قائلاً: "أنا مقتنع أن جميع الأسرى كانوا سيموتون لولا تدخل الرئيس ترمب ومطالبته بإخراجهم".

وكشف والتز أن المرحلة الأولى من الاتفاق تشمل إطلاق سراح 33 أسيرا، مع توقعات بأن يكون 25 منهم على قيد الحياة.

وحول الموقف الإسرائيلي، قال والتز "لقد أوضحنا للإسرائيليين أننا سنكون إلى جانبهم إذا احتاجوا العودة للحرب في حال عدم التزام حماس بالاتفاق".

وأضاف والتز أن حماس لن تستمر ككيان مسلح، مؤكدًا أن الحركة "لن تحكم غزة" في المستقبل.



