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إسرائيل تُعلن سقوط قذيفة في منطقة غلاف غزة

10:21 ص الخميس 16 يناير 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه رصد سقوط قذيفة في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة نيرعام بغلاف قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيانه، إن تفاصيل سقوط القذيفة في غلاف غزة، لا تزال قيد التحقيق.

يأتي ذلك بعد الإعلان بشكل رسمي عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أمس الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن إسرائيل وحركة حماس قد توصلتا إلى اتفاق رسمي بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأكد الشيخ محمد في تصريح رسمي أن جهود الوساطة أسفرت عن تحقيق هذا التقدم، مشيرًا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.

جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة إسرائيل
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