حركة "النجباء العراقية" تُعلن تعليق عملياتها العسكرية ضد إسرائيل

وكالات

أعلن الأمين العام لحركة النجباء العراقية، أكرم الكعبي، "تعليق عمليات الحركة" ضد إسرائيل، بعد الإعلان، ليلة الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الكعبي في بيان، "نبارك للشعب الفلسطيني والأحرار في العالم، هذا التطور المهم (اتفاق وقف إطلاق النار)، ونعلن أننا سنعلق عملياتنا العسكرية.. تضامناً مع إيقافها في فلسطين، ولتعزيز استمرار الهدنة في غزة".

ولكن الكعبي حذر في الوقت نفسه مما سماه "أي حماقة في فلسطين أو المنطقة لأنها ستقابل برد قاس"، مؤكداً أن أصابع عناصر حركته "ما زالت على الزناد"، وكذلك صواريخها ومسيراتها "فإن عادوا عدنا".

وتشكل حركة النجباء، المعروفة رسمياً باسم "حركة المقاومة الإسلامية في العراق"، أحد الفصائل المسلحة البارزة على الساحة العراقية، وأحد فصائل ما يُعرف بـ "المقاومة الإسلامية في العراق".

ورغم الشهرة الواسعة التي تحظى بها هذه الحركة، لكن المعلومات الدقيقة المتعلقة بتاريخ تأسيسها لا تزال غير مؤكدة، إذ تشير مصادر متعددة، إلى أنها ظهرت بشكل رسمي في أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وتحديداً بين عامي 2012 و2013.