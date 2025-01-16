اتفاق غزة.. مسؤول أمريكي: سيتم إطلاق سراح أسيرين أمريكيين في المرحلة الأولى

(وكالات)

كشف مسؤول أمريكي، لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، عن تفاصيل جديدة بشأن الأسرى الإسرائيليين، الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الاتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس"، مؤكداً أن من بين الـ33 محتجزًا المتوقع الإفراج عنهم، هناك أمريكيان إسرائيليان وهما كيث سيجل وساجي ديكل تشين.

وأوضح المسؤول أن كيث سيجل ينتمي إلى فئة الرهائن المسنين، في حين أن ديكل تشين أصيب بطلق ناري في هجوم 7 أكتوبر الماضي، مما يجعله ضمن قائمة الجرحى الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة.

أما بشأن الرهينة الأمريكي الثالث وهو إيدان ألكسندر، الذي يُعتقد أنه ما زال على قيد الحياة، أشار المسؤول إلى أنه جندي، وبالتالي لن يتم تحريره إلا في المرحلة الثانية من الاتفاق التي تمتد على مدى 42 يوماً.

ومع ذلك، أكد أن الولايات المتحدة تبذل جهودًا مكثفة لضمان إطلاق سراحه.

كما أفاد المسؤول بأن المرحلة الثالثة من الاتفاق ستشهد تسليم جثث أربعة أمريكيين آخرين، ما زالت محتجزة في غزة، مشدداً على التزام الولايات المتحدة بإعادة جميع مواطنيها إلى بلادهم سواء كانوا أحياءً أو موتى.