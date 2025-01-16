عبد العاطي ووزراء سودانيون يناقشون مسألة إعادة الإعمار في السودان

وكالات

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مساء الأربعاء، في لقاء جماعي مع وزراء الصحة، والنقل، والعدل، والمالية والتخطيط الاقتصادي السودانيين، بحضور نظيره السوداني د. على يوسف الشريف، فى ختام زيارته لبورسودان.

وثمن عبد العاطى والوزراء السودانيون الروابط التاريخية التى تجمع مصر والسودان وعلاقة الأخوة الوطيدة التي تجمع الشعبين الشقيقين، كما ناقشوا سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسودان في المجالات الفنية المختلفة، بما في ذلك قطاعات الصحة والنقل والمواصلات والمالية والاقتصاد والعدل وبما يحقق المنفعة المتبادلة للشعبين الشقيقين.

كما أعرب الطرفان عن تطلعهم لزيادة وتيرة تبادل الزيارات بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة لاستكشاف الإمكانيات والفرص الواعدة التى تتمتع بها كل من مصر والسودان.

وأعرب عبد العاطي والوزراء السودانيون عن تطلعهم لانعقاد الملتقى الثانى لرجال الأعمال فى السودان خلال الفترة المقبلة، وذلك لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وبما يسهم فى تعزيز الترابط الاقتصادى وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين.

وتناول وزير الخارجية مع الوزراء السودانيين مسألة إعادة الإعمار فى السودان فى مرحلة ما بعد التوصل لوقف إطلاق النار فى البلاد، حيث استعرض الإمكانيات المتميزة للشركات المصرية في العديد من المجالات والخبرة التي أصبحت تتمتع بها والمشروعات التنموية العديدة التي قامت بتدشينها في أفريقيا فى مجال البناء والتشييد والطاقة والزراعة والصناعات الدوائية والغذائية، مؤكداً على إمكانية أن يكون لهذه الشركات دور محوري في دعم السودان وتطلعاته التنموية.